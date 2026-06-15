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Кирилл Волженкин: нас стало больше в Оренбурге, но мы пока не заполонили его

Кирилл Волженкин: нас стало больше в Оренбурге, но мы пока не заполонили его
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о работе клуба по привлечению болельщиков в городе.

«Нас стало больше в городе, но мы пока не заполонили его. А хочется, чтобы от «Оренбурга» нигде нельзя было спрятаться. Ты приезжаешь в главные места досуга – видишь логотип. Включаешь радио – слышишь рекламу. У нас в дни матчей наши партнёры выставляют флаги «Оренбурга», напоминая жителям о том, что сегодня состоится игра. Представители гостевых команд отмечали: «Мы утром гуляли и видим везде флаги – так здорово, так классно чувствуется, что жители болеют». Это как раз часть интеграции в городскую среду – часть плана. Хочется, чтобы Оренбург в день матча одевался в сине-белые цвета.

И надо сказать: много билетов после введения этой традиции у нас стало продаваться именно в день игры. Не знаю, связано ли это с появлением флагов, – может, люди вспоминают: «О, сегодня же футбол» – или просто совпадение. Понятно, что тяжело отследить закономерность, но факт есть, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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