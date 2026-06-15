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Фабрицио Романо: Сайбари переходит в «Баварию» за € 55 млн

Фабрицио Романо: Сайбари переходит в «Баварию» за € 55 млн
Исмаэль Сайбари
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Полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии». Стороны согласовали переход 25-летнего марокканца, сумма трансфера составит € 55 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Медицинское обследование футболист пройдёт в США, где он находится в составе сборной Марокко на чемпионате мира, после чего подпишет контракт с немецким клубом. Сделка полностью закрыта.

Сайбари — воспитанник ПСВ, выступал за основную команду с 2020 года. В минувшем сезоне провёл 21 матч в Эредивизии, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. Также на его счету 3 гола в 7 матчах Лиги чемпионов. Всего за сезон во всех турнирах — 19 голов. В составе национальной сборной он принимает участие в ЧМ-2026, где марокканцы сыграют в группе C против Бразилии, Гаити и Шотландии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Не начался
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