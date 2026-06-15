Аршавин раскрыл, коробит ли его, что он никогда не играл на чемпионате мира

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, коробит ли его, что он не играл на чемпионате мира. Аршавин завершил карьеру в 2018 году, будучи игроком «Кайрата».

— Вас это коробит, что не было такого турнира в вашей карьере?

— Нет, не коробит, ну, просто как факт. И всё.

— Ну как нет? Это же главный турнир. Вы же сами говорили, что для вас как для футболиста это суперважно...

— Естественно, было бы круто поиграть, но так, чтобы коробило… Это же всё равно чувство усиленное какой-то печали и зависти. А такого нет, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.