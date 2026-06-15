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Видеоассистента матча ЧМ обвинили в демонстрации жеста запрещённого в России движения

Видеоассистента матча ЧМ обвинили в демонстрации жеста запрещённого в России движения
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Австралийского арбитра Шона Эванса, который работал видеоассистентом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Германии и Кюрасао (1:1), обвинили в том, что он показал жест White Power* во время игры. Об этом сообщает авторитетное онлайн-издание The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

Жест, при котором большой и указательный пальцы соприкасаются, а остальные пальцы руки вытянуты, воспринимается как означающий «ОК». В последние годы он также используется как жест «белой силы» — три пальца образуют букву W (White – белые), а большой и указательный пальцы позволяют нарисовать букву P (Power – сила).

Источник отмечает, что Эванс, скорее всего, показал этот же жест в момент, когда телевизионные камеры трансляции матча переключились на комнату VAR. В ФИФА заявили, что организация осведомлена о случившемся, но от дальнейших комментариев отказались.

* — движение признано в России террористическим, его деятельность запрещена.

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