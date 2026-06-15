Видеоассистента матча ЧМ обвинили в демонстрации жеста запрещённого в России движения

Австралийского арбитра Шона Эванса, который работал видеоассистентом в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 между сборными Германии и Кюрасао (1:1), обвинили в том, что он показал жест White Power* во время игры. Об этом сообщает авторитетное онлайн-издание The Athletic.

Жест, при котором большой и указательный пальцы соприкасаются, а остальные пальцы руки вытянуты, воспринимается как означающий «ОК». В последние годы он также используется как жест «белой силы» — три пальца образуют букву W (White – белые), а большой и указательный пальцы позволяют нарисовать букву P (Power – сила).

Источник отмечает, что Эванс, скорее всего, показал этот же жест в момент, когда телевизионные камеры трансляции матча переключились на комнату VAR. В ФИФА заявили, что организация осведомлена о случившемся, но от дальнейших комментариев отказались.

* — движение признано в России террористическим, его деятельность запрещена.