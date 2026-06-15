Президент «Оренбурга»: зимой на нас выходили из Португалии по поводу Жезуса

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о потенциале форварда Алешандре Жезуса.

«У Жезуса есть большой потенциал, это отмечают оба главных тренера, которые с ним работали в «Оренбурге». В одной из передач я слышал, что Владимир Слишкович, уже даже после ухода из клуба, хорошо о нём говорил. Когда мы приглашали Алешандре, понимали, что это не игрок, который здесь и сейчас начнёт штамповать голы. Он бразилец, никогда до этого не играл за границей, не адаптирован к жизни за пределами родины, изначально было понятно, что ему нужно будет время, это абсолютно нормально. Адаптация немного затянулась, но то, как он старается, отмечают все. Жезус серьёзно работал на сборах и в отпуске, правильно относится к питанию, восстановлению, карьере. Под конец сезона мы увидели другого Алешандре – того, которого приглашали, исходя из потенциала. Но он должен ещё серьёзно добавить, это и мы и он понимаем. Зимой на нас выходил один из клубов португальской высшей лиги по поводу Жезуса. Согласитесь, это показательно. Но мы не отпустили – поговорили с тренером, решили, что нужен», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.