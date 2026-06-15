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Болельщики сборной Японии убрались на стадионе после матча с Нидерландами

Болельщики сборной Японии убрались на стадионе после матча с Нидерландами
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Вчера, 14 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 между сборными Японии и Нидерландов (2:2). После игры японские болельщики задержались на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США), чтобы собрать оставшийся мусор. То же самое они делали и на матчах ЧМ-2022 в Катаре.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

Первый мяч в матче защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк забил на 50-й минуте, однако уже на 57-й минуте счёт сравнял форвард Японии Кэито Накамура. Нападающий Крисенсио Саммервилл вновь вывел Нидерланды вперёд на 64-й минуте, но гол полузащитника Японии Даити Камады на 89-й минуте установил окончательный счёт матча – 2:2.

В следующих турах группового этапа турнира Япония встретится с Тунисом и Швецией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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