Болельщики сборной Японии убрались на стадионе после матча с Нидерландами

Вчера, 14 июня, состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 между сборными Японии и Нидерландов (2:2). После игры японские болельщики задержались на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США), чтобы собрать оставшийся мусор. То же самое они делали и на матчах ЧМ-2022 в Катаре.

Первый мяч в матче защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк забил на 50-й минуте, однако уже на 57-й минуте счёт сравнял форвард Японии Кэито Накамура. Нападающий Крисенсио Саммервилл вновь вывел Нидерланды вперёд на 64-й минуте, но гол полузащитника Японии Даити Камады на 89-й минуте установил окончательный счёт матча – 2:2.

В следующих турах группового этапа турнира Япония встретится с Тунисом и Швецией.