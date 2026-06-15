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Дьёкереш утешал соперника после разгрома, фанаты копировали его маску. Фото победы Швеции

Дьёкереш утешал соперника после разгрома, фанаты копировали его маску. Фото победы Швеции
Швеция — Тунис
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14 июня в Гуадалупе (Мексика) на стадионе ББВА в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года национальная команда Швеции одержала разгромную победу над сборной Туниса. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу команды Грэма Поттера.

В группе со Швецией и Тунисом также выступают Нидерланды и Япония, которые в очном матче 1-го тура сыграли вничью со счётом 2:2. Таким образом, Швеция вырвалась на первое место, набрав 3 очка. Далее в квартете расположились Нидерланды и Япония (по 1 очку). Тунис занимает последнюю строчку в группе (0 очков).

Лучшие кадры матча Швеция — Тунис — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

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