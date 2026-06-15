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Тренер сборной Японии трогательно обратился к журналистам из Нидерландов после матча ЧМ

Тренер сборной Японии трогательно обратился к журналистам из Нидерландов после матча ЧМ
Хадзимэ Мориясу
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Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу на пресс-конференции после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Нидерландами (2:2) по собственной инициативе обратился к голландским журналистам со словами благодарности за вклад в развитие японского футбола.

В конце пресс-конференции Мориясу попросил слова и напомнил, что у истоков профессионального японского футбола стояли голландские специалисты. Он упомянул бывшего главного тренера сборной Японии Ханса Офта и бывшего тренера «Санфречче Хиросима» и «Урава Ред Даймондс» Вима Янсена.

«Позвольте мне сказать. Здесь много голландских журналистов, и я хотел бы выразить благодарность голландскому народу. Когда я стал игроком сборной Японии, профессионального футбола у нас ещё не было. Меня воспитал голландский тренер Ханс Офт, и не только меня — японские тренеры получили огромное влияние от голландцев, что привело к нынешнему развитию японского футбола. Также лично меня тренировал легендарный голландский специалист Вим Янсен, который работал в «Санфречче Хиросима» и «Урава Ред Даймондс» и внёс вклад в японский футбол. И не только эти двое — многие тренеры и игроки из Голландии помогали поднимать уровень японского футбола. Я хочу поблагодарить вас за это. Спасибо», — сказал Мориясу, после чего зал проводил его аплодисментами.

Сборная Японии выступает в группе F, где также играют команды Швеции и Туниса.

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