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Тернавский: вспоминаю ЧМ-1994 с радостью и печалью, когда смотрю турнир 2026 года

Тернавский: вспоминаю ЧМ-1994 с радостью и печалью, когда смотрю турнир 2026 года
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Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о проходящем чемпионате мира — 2026, сравнив его с турниром 1994 года. Тогда чемпионат мира также проходил в США, победителем стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале Италию.

«Конечно, вспоминаю чемпионат мира 1994 года с радостью и печалью, когда смотрю турнир 2026 года. Потому что тогда мы проиграли первый матч бразильцам, а третью игру выиграли у Камеруна. Ждали шанса, что выйдем из группы, но не получилось.

А сейчас чемпионат мира смотрю выборочно. Вчера видел матч Германии и Кюрасао. Футбол на месте не стоит. У команд просматриваются новые тактические схемы. В основном решает качество футболистов», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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