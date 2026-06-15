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«Я рад снова увидеть Мо». Руди Гарсия высказался перед матчем Бельгии с Египтом

«Я рад снова увидеть Мо». Руди Гарсия высказался перед матчем Бельгии с Египтом
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о предстоящем матче национальной команды с Египтом в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026. Игра состоится сегодня, 15 июня, начало в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Помимо прочего, Гарсия отметил, что он будет рад встретиться с нападающим Египта Мохамедом Салахом. Игрок и тренер пересекались в итальянской «Роме» в сезоне-2015/2016.

«Я рад снова увидеть Мо после совместной работы в «Роме». Он отличный футболист и замечательный человек. Я обниму его, но, как только начнётся игра, мы станем соперниками.

С Мармушем и Салахом у Египта есть отличные игроки, но мы сосредоточены на себе и своих сильных сторонах. Мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать три очка. Мы хотели бы выиграть группу, и победа над Египтом стала бы первым шагом», – приводит слова Гарсии Mundo Deportivo.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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