«Я рад снова увидеть Мо». Руди Гарсия высказался перед матчем Бельгии с Египтом

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался о предстоящем матче национальной команды с Египтом в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026. Игра состоится сегодня, 15 июня, начало в 22:00 мск.

Помимо прочего, Гарсия отметил, что он будет рад встретиться с нападающим Египта Мохамедом Салахом. Игрок и тренер пересекались в итальянской «Роме» в сезоне-2015/2016.

«Я рад снова увидеть Мо после совместной работы в «Роме». Он отличный футболист и замечательный человек. Я обниму его, но, как только начнётся игра, мы станем соперниками.

С Мармушем и Салахом у Египта есть отличные игроки, но мы сосредоточены на себе и своих сильных сторонах. Мы сделаем всё возможное, чтобы завоевать три очка. Мы хотели бы выиграть группу, и победа над Египтом стала бы первым шагом», – приводит слова Гарсии Mundo Deportivo.