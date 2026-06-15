Аббосбек Файзуллаев отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в ЦСКА

Полузащитник турецкого «Башакшехира» Аббосбек Файзуллаев отреагировал на слухи о его возможном возвращении в ЦСКА. За армейцев узбекский футболист играл с 2023-го по 2025-й, сейчас он в составе сборной играет на чемпионате мира — 2026.

— Недавно появлялись разговоры, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?

— Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своём развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и, если покажу здесь хороший футбол, дай бог, мечта сбудется.

— Все знают, что чемпионат мира — серьёзная ярмарка. Это для вас тоже мотивация?

— Это большой рынок, такие матчи смотрят все. Но сейчас я об этом не думаю. Полностью концентрируюсь на чемпионате мира. Сейчас главная мечта — эта.

— А есть лига, которая привлекает больше всего?

— Испания. Всегда туда хотел. Но посмотрим, — приводит слова Файзуллаева «Спорт-экспресс».