Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аббосбек Файзуллаев отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник турецкого «Башакшехира» Аббосбек Файзуллаев отреагировал на слухи о его возможном возвращении в ЦСКА. За армейцев узбекский футболист играл с 2023-го по 2025-й, сейчас он в составе сборной играет на чемпионате мира — 2026.

— Недавно появлялись разговоры, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?
— Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своём развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и, если покажу здесь хороший футбол, дай бог, мечта сбудется.

— Все знают, что чемпионат мира — серьёзная ярмарка. Это для вас тоже мотивация?
— Это большой рынок, такие матчи смотрят все. Но сейчас я об этом не думаю. Полностью концентрируюсь на чемпионате мира. Сейчас главная мечта — эта.

— А есть лига, которая привлекает больше всего?
— Испания. Всегда туда хотел. Но посмотрим, — приводит слова Файзуллаева «Спорт-экспресс».

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Юрген Клопп принёс публичные извинения Юлиану Нагельсману, назвав себя идиотом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android