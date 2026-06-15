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Озвучены условия, при которых игроки сборной Испании откажутся от премиальных за ЧМ-2026

Озвучены условия, при которых игроки сборной Испании откажутся от премиальных за ЧМ-2026
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Футболисты сборной Испании откажутся от премиальных за выступление на чемпионате мира — 2026, если команда вылетит до стадии 1/4 финала турнира. Об этом сообщает Actu Foot со ссылкой на данные известного онлайн-издания L’Équipe.

Отмечается, что такую же позицию испанцы занимали и на Евро-2024, который стал победным для «Фурия Роха». Испания начала свой путь на ЧМ-2026 с группы H, где её соперниками стали Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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