Волженкин — о выборе Ахметзянова: всегда лучше рискнуть и попробовать новое

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин сообщил, почему клуб выбрал на пост главного тренера Ильдара Ахметзянова.

«Похожее решение, принёсшее успех, принимали и в «Балтике» – выбор в пользу Сергея Игнашевича, у которого на тот момент не было большого тренерского опыта, в тот момент вызвало большое количество вопросов, тогда было много скептиков, предлагавших назначить кого-то из мастодонтов цеха. Здесь то же самое: много фамилий, которые звучат при каждой смене тренера. Но мы рассуждали так: специалиста, на 100% гарантирующего результат, не существует. Если бы был хоть один, мы пошли бы за ним. Приглашение любого тренера – всегда риск.

Звать иностранца без опыта работы в России? Адаптация, знакомство с футболистами и лигой заняли бы много времени, которого у нас не было. Мы выбирали из россиян. Понимаю, что кто-то за эти мысли меня раскритикует, но большинство специалистов на нашем рынке, чьи фамилии постоянно всплывают в СМИ, на дистанции не показывали результат. Они могут дать минутный всплеск, однако заканчивается всё одним и тем же. Изначально понимали, что такой вариант обернётся неудачей. Тогда зачем?

На другой чаше весов – тренер на взлёте, который долгой работой доказывает свою состоятельность. Причём с учётом ротации игроков «КАМАЗа» мы понимали, что результат – его заслуга, а не просто качественных футболистов. Молодой специалист на пике, с философией и концепцией, готовый работать с молодыми футболистами, у которого нет отрицательного опыта, зато есть большие амбиции. Когда есть два варианта и ни один не гарантирует успех, лучше рискнуть и попробовать что-то новое. Тем более что после первого же общения с Ильдаром стало понятно – должно получиться. Так и вышло», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.