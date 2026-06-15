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В «Оренбурге» опровергли интерес к Игнашевичу и Кержакову

В «Оренбурге» опровергли интерес к Игнашевичу и Кержакову
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на слухи об интересе оренбургского клуба к тренерам Сергею Игнашевичу и Александру Кержакову. Ранее эти фамилии фигурировали в СМИ, но команду по-прежнему возглавляет Ильдар Ахметзянов.

– В Оренбург журналисты отправляли Александра Кержакова и Сергея Игнашевича. С кем-то из них велись переговоры?
– С двумя названными вами тренерами переговоров не было, в наш шорт-лист они не входили. Оба прекрасные специалисты, но в той ситуации и с теми вводными мы посчитали, что это не лучшие варианты, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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