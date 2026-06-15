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Журналист Молина: Лямуши уволен из сборной Туниса

Журналист Молина: Лямуши уволен из сборной Туниса
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Французский специалист Сабри Лямуши лишился должности главного тренера в сборной Туниса, сообщает журналист Ромен Молина в социальной сети X. Тунисская команда проиграла первый матч группового этапа чемпионата мира — 2026 сборной Швеции со счётом 1:5.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

Сабри работает во главе сборной Туниса с 2026 года. Прежде французский специалист возглавлял «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Аль-Духаиль», «Ренн» и национальную команду Кот-д’Ивуара.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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