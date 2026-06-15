Журналист Молина: Лямуши уволен из сборной Туниса

Французский специалист Сабри Лямуши лишился должности главного тренера в сборной Туниса, сообщает журналист Ромен Молина в социальной сети X. Тунисская команда проиграла первый матч группового этапа чемпионата мира — 2026 сборной Швеции со счётом 1:5.

Сабри работает во главе сборной Туниса с 2026 года. Прежде французский специалист возглавлял «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Аль-Духаиль», «Ренн» и национальную команду Кот-д’Ивуара.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.