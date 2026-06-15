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Тернавский: Дику Адвокату в душе обидно, что Германия забила семь мячей Кюрасао

Тернавский: Дику Адвокату в душе обидно, что Германия забила семь мячей Кюрасао
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Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о поражении сборной Кюрасао от Германии (1:7) в матче 1-го тура ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Дик Адвокат после матча с Кюрасао сказал, что они уступают сборной Германии по качеству футболистов. Хотя он тренировал «Зенит», другие клубы и сборные — был успех. А если качество футболистов чуть ниже, чем у другой команды, то и результата не будет. Может, он поэтому и прослезился перед матчем.

Потому что в его возрасте он уже не может повлиять на ход игры с такими футболистами, которые у него есть. Обидно, что он сразу попал на такую атлетичную и хорошую сборную Германии. Наверное, ему в душе обидно, что его сборной забили семь мячей», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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