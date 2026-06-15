Тернавский: Дику Адвокату в душе обидно, что Германия забила семь мячей Кюрасао

Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о поражении сборной Кюрасао от Германии (1:7) в матче 1-го тура ЧМ-2026.

«Дик Адвокат после матча с Кюрасао сказал, что они уступают сборной Германии по качеству футболистов. Хотя он тренировал «Зенит», другие клубы и сборные — был успех. А если качество футболистов чуть ниже, чем у другой команды, то и результата не будет. Может, он поэтому и прослезился перед матчем.

Потому что в его возрасте он уже не может повлиять на ход игры с такими футболистами, которые у него есть. Обидно, что он сразу попал на такую атлетичную и хорошую сборную Германии. Наверное, ему в душе обидно, что его сборной забили семь мячей», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.