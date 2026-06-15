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СМИ назвали неожиданную причину увольнения тренера Туниса после первого матча ЧМ-2026

СМИ назвали неожиданную причину увольнения тренера Туниса после первого матча ЧМ-2026
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В прессе появляется всё больше новостей о возможном увольнении Сабри Лямуши с поста главного тренера сборной Туниса после разгромного поражения от Швеции (1:5) в первом матче ЧМ-2026.

Одна из причин увольнения Лямуши, по данным RMC Sport, — слабая организация игры, которая наглядно проявилась в матче со шведами. Однако есть и весьма неожиданный повод для отставки Сабри — это поведение его сына.

Как утверждает источник со ссылкой на одну из тунисских радиостанций, сын Лямуши, которого отец взял в штаб сборной, подрался с болельщиками после поражения от Швеции. Футбольная общественность в Тунисе не понимает, какова роль сына Лямуши в штабе сборной. В связи с этим появляется немало критики и дискуссий о кумовстве. Местные футбольные чиновники недовольны не только игрой сборной Туниса, но и негативным имиджевым фоном вокруг главного тренера из-за его сына.

Отмечается, что в случае увольнения Лямуши сборную Туниса примет его помощник Вахби Хазри. Решение должно быть принято на экстренном заседании Тунисской футбольной федерации футбола.

Сабри работает во главе сборной Туниса с 2026 года. Прежде французский специалист возглавлял «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Аль-Духаиль», «Ренн» и национальную команду Кот-д’Ивуара.

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