Защитник сборной Туниса выступил с заявлением после разгрома от Швеции на ЧМ-2026

Защитник сборной Туниса Амин Бен Хамида выступил с заявлением после разгромного поражения своей команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Швеции. Игра, прошедшая накануне, завершилась со счётом 5:1 в пользу шведской команды.

«Мы постараемся исправиться и скорректировать свою игру в следующем матче. В дальнейшем нам определённо нужно больше концентрации. Мы приносим извинения тунисской публике», — приводит слова футболиста интернет-портал RMC Sport со ссылкой на тунисское издание La Presse.

Отметим, что после этого поражения в СМИ появились новости об отставке главного тренера сборной Туниса.