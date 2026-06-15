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Защитник сборной Туниса выступил с заявлением после разгрома от Швеции на ЧМ-2026

Защитник сборной Туниса выступил с заявлением после разгрома от Швеции на ЧМ-2026
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Защитник сборной Туниса Амин Бен Хамида выступил с заявлением после разгромного поражения своей команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Швеции. Игра, прошедшая накануне, завершилась со счётом 5:1 в пользу шведской команды.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

«Мы постараемся исправиться и скорректировать свою игру в следующем матче. В дальнейшем нам определённо нужно больше концентрации. Мы приносим извинения тунисской публике», — приводит слова футболиста интернет-портал RMC Sport со ссылкой на тунисское издание La Presse.

Отметим, что после этого поражения в СМИ появились новости об отставке главного тренера сборной Туниса.

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