Защитник сборной Туниса выступил с заявлением после разгрома от Швеции на ЧМ-2026
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Защитник сборной Туниса Амин Бен Хамида выступил с заявлением после разгромного поражения своей команды в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Швеции. Игра, прошедшая накануне, завершилась со счётом 5:1 в пользу шведской команды.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7' 2:0 Исак – 30' 2:1 Рекик – 43' 3:1 Дьёкереш – 59' 4:1 Сванберг – 84' 5:1 Аяри – 90+6'
«Мы постараемся исправиться и скорректировать свою игру в следующем матче. В дальнейшем нам определённо нужно больше концентрации. Мы приносим извинения тунисской публике», — приводит слова футболиста интернет-портал RMC Sport со ссылкой на тунисское издание La Presse.
Отметим, что после этого поражения в СМИ появились новости об отставке главного тренера сборной Туниса.
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