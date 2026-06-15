«Нам всё равно, как нас оценивают». Де Йонг высказался после ничьей с Японией

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026. В нём его команда сыграла со сборной Японии, окончательный счёт встречи – 2:2.

«Я очень горжусь тем, что представляю свою страну на чемпионате мира, и я в предвкушении того, что нас ждёт впереди.

Нам всё равно, как нас оценивают. Наша цель, как и у всех остальных команд, – выиграть чемпионат мира, и мы будем стремиться к этому», – приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа ЧМ-2026 Нидерланды встретятся с командами Швеции (20 июня) и Туниса (26 июня).