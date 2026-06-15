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«Нам всё равно, как нас оценивают». Де Йонг высказался после ничьей с Японией

«Нам всё равно, как нас оценивают». Де Йонг высказался после ничьей с Японией
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Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг высказался после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026. В нём его команда сыграла со сборной Японии, окончательный счёт встречи – 2:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

«Я очень горжусь тем, что представляю свою страну на чемпионате мира, и я в предвкушении того, что нас ждёт впереди.

Нам всё равно, как нас оценивают. Наша цель, как и у всех остальных команд, – выиграть чемпионат мира, и мы будем стремиться к этому», – приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

В следующих турах группового этапа ЧМ-2026 Нидерланды встретятся с командами Швеции (20 июня) и Туниса (26 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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