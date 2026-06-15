Президент «Оренбурга» выделил ключевой для команды матч сезона-2025/2026

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин назвал ключевой для команды матч сезона-2025/2026. Он выделил игру 26-го тура с прямым конкурентом в борьбе за выживание — «Пари НН» (2:1).

– «Оренбург» остался в РПЛ напрямую, что для многих стало сюрпризом. Был ли у вас в руководстве момент или матч, после которого вы поняли, что точно не вылетите?

– Для меня такой матч – с «Пари НН». Я и перед игрой понимал, что это будет краеугольный камень для нас и для них. Как показала практика, так и случилось. По эмоциям на поле, после финального свистка, по ощущениям – ключевое противостояние.

– Официально о сохранении прописки стало известно после 29-го тура, когда «Акрон» проиграл «Ростову». Есть ли в «Оренбурге» традиция просматривать матчи, от которых что-то зависит?

– Индивидуально, возможно, кто-то смотрит. Знаю, что тренерский штаб периодически собирается. Но чтобы мы все сели и следили – нет. По мере развития игры шёл диалог в мессенджерах, понимал, что смотрят все, но поодиночке. После матча, конечно, была радость, много сообщений с поздравлениями от коллег. Вместе с тем сезон не закончился: у нас ещё была встреча с «Краснодаром», ехали с задачей взять очки. Не было никакого отпускного настроения или ощущения, что всё кончено, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.