Аршавин сравнил атмосферу на ЧМ в Мексике с Россией в 2018-м

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выразил мнение, что атмосфера на улицах российских городов во время чемпионата мира 2018 года была лучше, чем сейчас в Мексике. В матче открытия ЧМ-2026 мексиканцы обыграли ЮАР со счётом 2:0.

— Они выиграли, весёлые, радостные, добрые. Нет, здорово.

— Типа хорошая сказка? Пока что.

— Нет, просто то, как вот это планировалось. Всё как по заказу.

— Какая-то есть печаль, что в России такого нет?

— Ну в 2018-м было. Думаю, в 18-м у нас было покруче. Мне так кажется.

— Было, да, но давно уже ничего подобного нет.

— Ну, чемпионаты мира вообще редко бывают, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.