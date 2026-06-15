Португальский агент Барбоза: в стране все ждут, что мы будем играть в финале ЧМ-2026

Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, чего ждут болельщики сборной Португалии от команды на ЧМ-2026.

«В Португалии большие ожидания от сборной на чемпионате мира. Наша федерация говорит, что должен быть четвертьфинал как минимум. Хотя все думают, что мы имеем возможность играть в финале. Вы сами знаете, что болельщик всегда требует. У нас действительно есть молодое поколение, которое играет в самых лучших клубах. Поэтому все думают, что у нас реально есть возможность занимать первые места. Я не думаю, что будет просто», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.