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Португальский агент Барбоза: в стране все ждут, что мы будем играть в финале ЧМ-2026

Португальский агент Барбоза: в стране все ждут, что мы будем играть в финале ЧМ-2026
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Португальский агент Паулу Барбоза рассказал, чего ждут болельщики сборной Португалии от команды на ЧМ-2026.

«В Португалии большие ожидания от сборной на чемпионате мира. Наша федерация говорит, что должен быть четвертьфинал как минимум. Хотя все думают, что мы имеем возможность играть в финале. Вы сами знаете, что болельщик всегда требует. У нас действительно есть молодое поколение, которое играет в самых лучших клубах. Поэтому все думают, что у нас реально есть возможность занимать первые места. Я не думаю, что будет просто», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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