«Не для болельщиков футбола». Португальский агент Барбоза назвал главную проблему ЧМ-2026

Португальский агент Паулу Барбоза назвал главную проблему проходящего в эти дни чемпионата мира — 2026. По словам агента, большой проблемой для болельщиков в США являются цены.

«Очевидно, что чемпионат мира в США не праздник футбола. Есть финансовая проблема, потому что цены на билеты очень высокие. Жалко видеть неполные стадионы, потому что многие болельщики просто не могут приехать из-за финансов. В итоге получается, что много настоящих болельщиков не будут на стадионах. А цены продолжают подниматься. Это большой ущерб для чемпионата мира. С другой стороны, сами американцы не особенно болеют футболом. У них другие любимые виды спорта. В этом плане мы не можем видеть то, что видели в России, где народ совсем по-другому относится к чемпионату мира. Сегодняшние цены просто сумасшедшие — это не для болельщиков футбола и не для простых людей. Большая ошибка, что Инфантино позволяет крутить такими ценами на билеты», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.