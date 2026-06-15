Президент «Оренбурга» рассказал о зимней трансферной кампании клуба

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о зимней трансферной кампании клуба в сезоне-2025/2026.

– В зимнее трансферное окно в «Оренбург» пришли Алексис Кантеро, Дамиан Пуэбла, Джон Паласиос и несколько россиян. Мне эти трансферы чем-то напомнили закупку «Зенита» в первый сезон Сергея Семака, когда петербуржцы подписали Ярослава Ракицкого, Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и взяли титул. Может быть, учитывая результат, такие аналогии уместны?

– Может быть, и так, интересная аналогия. Ребята очень сильно повысили конкуренцию, уровень команды и оказали серьёзную помощь во второй части сезона. Паласиос добавил стройности, строгости, спокойствия в обороне. Многие специалисты отмечают его уровень. Если он продолжит в том же стиле, интерес к нему, думаю, появится от больших клубов.

Пуэбла принес много пользы в этой части сезона, но мы, понимая его уровень, ждём от него большего. У него процесс адаптации немного затянулся, он нетипичный латиноамериканец по менталитету: тихий, закрытый, спокойный. Думаю, в предстоящем сезоне он должен показать себя с ещё более яркой стороны.

В целом нужно понимать: когда приходят сильные футболисты, передаётся сигнал остальным. Зимой наш состав пополнили девять новичков – это был посыл, что мы собираемся биться за место в лиге. Ход сработал, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.