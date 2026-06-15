Президент «Оренбурга» ответил на критику в адрес нападающих команды

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ответил на критику атакующей линии оренбургской команды в минувшем сезоне.

– Весной многие обращали внимание на центр нападения. Согласны, что это была самая больная тема и зимой вопрос полноценно не решили?

– Палка о двух концах. С одной стороны, безусловно, хотим, чтобы нападающие забивали больше. С другой – в ключевых противостояниях судьбу решили именно форварды: Жезус в матче с «Нижним», Гузина – с «Ростовом». Отдельно нужно сказать, что в один момент в прессе появился нарратив, что в «Оренбурге» нет нападающих, который стал активно переходить в комментарии и обсуждения. Но статистика говорит об ином – нападающие нашей команды на троих забили больше, чем их коллеги по амплуа из половины клубов РПЛ. Резюмируя: хотим ли мы, чтобы нападающие забивали больше? Конечно. Они – слабое звено? Я бы так не говорил, особенно учитывая тактические особенности игры нашей команды.

– Скорее, вопрос в том, что не появилось очевидного первого выбора на всю весеннюю часть. Начинал Савельев, потом ситуативно выходил Гузина, затем воскрес Жезус. Вас это не беспокоило?

– Ахметзянов вместе со своим штабом весьма щепетильно подходит к разбору соперника и анализу тренировок. Выбор состава на каждую позицию – это вопрос конкуренции и подготовки к конкретной игре. Тренерский штаб хочет видеть от нападающего то или иное в зависимости от ситуации и, соответственно, выбирает игрока, который, по их мнению, в данной конкретной ситуации больше подойдёт для решения конкретной задачи. В нынешнем тренерском штабе «Оренбурга» всё очень детально анализируется – изучаются сильные и слабые стороны каждого игрока соперника, прорабатываются тактические идеи и ходы – за этим очень интересно наблюдать в момент подготовки и ещё более интересно следить за тем, как это впоследствии реализуется в процессе матча, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.