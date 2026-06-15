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«Это только начало». Анчелотти высказался после матча Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

«Это только начало». Анчелотти высказался после матча Бразилии с Марокко на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Марокко (1:1). Первый гол на 21-й минуте забил полузащитник Марокко Исмаэль Сайбари. Бразильский нападающий Винисиус Жуниор сравнял счёт на 32-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Вчера мы сделали первый шаг на чемпионате мира, и мы сделали его с радостью и гордостью представлять Бразилию. Это только начало. Мы продолжаем работать и смотреть вперёд. Вместе вперёд!» – написал Анчелотти в своём аккаунте в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В следующих турах группового этапа турнира Бразилия сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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