«Это только начало». Анчелотти высказался после матча Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Марокко (1:1). Первый гол на 21-й минуте забил полузащитник Марокко Исмаэль Сайбари. Бразильский нападающий Винисиус Жуниор сравнял счёт на 32-й минуте.

«Вчера мы сделали первый шаг на чемпионате мира, и мы сделали его с радостью и гордостью представлять Бразилию. Это только начало. Мы продолжаем работать и смотреть вперёд. Вместе вперёд!» – написал Анчелотти в своём аккаунте в социальной сети X.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В следующих турах группового этапа турнира Бразилия сыграет с Гаити (20 июня) и Шотландией (25 июня).