Сборная Швеции уже набрала больше очков на ЧМ, чем во время отборочного раунда к турниру

Национальная команда Швеции набрала больше очков на чемпионате мира — 2026 после матча 1-го тура с Тунисом, чем во время отборочного раунда к турниру. Сейчас на счету шведов три очка, в отборе было два (две ничьих в шести матчах при четырёх поражениях).

В группе F, где выступает Швеция и Тунис, также играют национальные сборные Японии и Нидерландов.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.