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Сборная Швеции уже набрала больше очков на ЧМ, чем во время отборочного раунда к турниру

Сборная Швеции уже набрала больше очков на ЧМ, чем во время отборочного раунда к турниру
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Национальная команда Швеции набрала больше очков на чемпионате мира — 2026 после матча 1-го тура с Тунисом, чем во время отборочного раунда к турниру. Сейчас на счету шведов три очка, в отборе было два (две ничьих в шести матчах при четырёх поражениях).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7'     2:0 Исак – 30'     2:1 Рекик – 43'     3:1 Дьёкереш – 59'     4:1 Сванберг – 84'     5:1 Аяри – 90+6'    

В группе F, где выступает Швеция и Тунис, также играют национальные сборные Японии и Нидерландов.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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