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«У них есть игроки на следующие 15 лет». Марсело Бьелса восхитился игрой сборной Испании

«У них есть игроки на следующие 15 лет». Марсело Бьелса восхитился игрой сборной Испании
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса восхитился составом сборной Испании на чемпионате мира – 2026. Командам предстоит сыграть друг с другом 27 июня в рамках 3-го тура группового этапа турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Путь, который прошла сборная Испании, заслуживает восхищения, помимо их нынешнего положения, качества их игроков и красоты их игры. Действительно, они играют хорошо. У меня такое чувство, что у них есть игроки на следующие 15 лет. Их стиль и их игровая модель достойны восхищения. Но как далеко это зайдёт? Предсказать невозможно, но у них есть отличные игроки, тренер играет решающую роль в стиле игры команды, и на замену каждого игрока приходится один или два других, так что вы можете представить себе их будущее», – приводит слова Бьелсы Mundo Deportivo.

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