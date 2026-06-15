«У них есть игроки на следующие 15 лет». Марсело Бьелса восхитился игрой сборной Испании

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса восхитился составом сборной Испании на чемпионате мира – 2026. Командам предстоит сыграть друг с другом 27 июня в рамках 3-го тура группового этапа турнира.

«Путь, который прошла сборная Испании, заслуживает восхищения, помимо их нынешнего положения, качества их игроков и красоты их игры. Действительно, они играют хорошо. У меня такое чувство, что у них есть игроки на следующие 15 лет. Их стиль и их игровая модель достойны восхищения. Но как далеко это зайдёт? Предсказать невозможно, но у них есть отличные игроки, тренер играет решающую роль в стиле игры команды, и на замену каждого игрока приходится один или два других, так что вы можете представить себе их будущее», – приводит слова Бьелсы Mundo Deportivo.