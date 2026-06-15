Ндиайе: сборная Франции не была моей мечтой, это не моя история

Нападающий сборной Сенегала Илиман Ндиайе поделился эмоциями от предстоящего матча с Францией на чемпионате мира 2026 года. Футболист, родившийся во Франции и имевший право выступать за её сборную, в 2022 году принял решение представлять Сенегал, за который дебютировал 4 июня.

«Сборная Франции не была моей мечтой. Это не моя история. Но, глядя на их уровень игры, я восхищался. Конечно, я не видел матч Сенегал — Франция на чемпионате мира 2002 года в прямом эфире, но потом пересматривал его тысячу раз. И каждый раз испытываю те же эмоции. Поколение Эль-Хаджи Диуфа сделало невероятно много для нашего футбола и для тех, кто пришёл после. Этот чемпионат мира постоянно вспоминают в Сенегале. А после жеребьёвки ЧМ-2026, когда мы узнали, что сразу попадём на Францию, разговоры вспыхнули с новой силой», — цитирует Ндиайе L’Équipe.

Сборная Сенегала стартует на турнире 16 июня матчем с Францией в группе I.