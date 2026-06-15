Португальский агент Барбоза: Роналду уже должен был попрощаться со сборной

Португальский агент Паулу Барбоза выразил мнение, что 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду должен был уже попрощаться с национальной командой, которая играет этим летом на чемпионате мира — 2026.

«У сборной есть свои проблемы. Мы поздно отправились в Америку, и это не в нашу пользу. У нас не будет возможности достаточно адаптироваться. Вы знаете, что там очень жарко. Также в команде есть проблема в том плане, как Роберто Мартинес собирается использовать Криштиану Роналду, который, к сожалению, не может играть 90 минут. У Роналду есть свои претензии на чемпионат мира, ведь у него погоня за рекордом, личные амбиции. Он будет отстаивать, что должен играть. Посмотрим, как Мартинес решит его использовать. Думаю, вариант с выходами Роналду на 90 минут может плохо кончиться. Это всегда беда великих игроков. Они имеют вес в команде и требуют игрового времени. А если он не играет, будет плохая внутренняя обстановка. Мы все это понимаем и опасаемся этого.

Думаю, Роналду уже должен быть попрощаться со сборной Португалии. Когда в 41 год требует вызова, он создаёт проблему. Пока мы не сумеем найти лучшую модель, могут быть проблемы. Когда Роналду на поле, у команды больше трудностей. Все это понимают, но пока есть такая проблема. Будет надеяться, что Мартинес сможет использовать его грамотно. Я считаю, что Роналду можно использовать, но не на 90 минут. Можно выпускать на 30-40 минут, когда нужно решить задачу. Этот вопрос мы довольно много обсуждаем. Наверное, Мартинес будет стараться его использовать с самого начала», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.