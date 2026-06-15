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Испанский нападающий Рафа Мир приговорён к восьми с половиной годам тюрьмы

Испанский нападающий Рафа Мир приговорён к восьми с половиной годам тюрьмы
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Игрок «Эльче» Рафа Мир приговорён к восьми с половиной годам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает издание Marca.

По данным источника, Мира признали виновным по делу о сексуальном насилии и нанесении телесных повреждений. Второй фигурант дела об изнасиловании получил менее строгое наказание — два года лишения свободы за изнасилование и оскорбление моральных принципов.

Отмечается, что приговор ещё не вступил в силу — у Рафы Мира есть возможность обжаловать решение суда. Помимо тюрьмы, суд приговорил футболиста к штрафу в размере € 64 тыс.

Стоит отметить, что разбирательства по делу Рафы Мира длились несколько лет. Первый раз его задержала полиция ещё в 2024 году. По информации СМИ, инцидент с изнасилованием произошёл на вечеринке, состоявшейся в доме испанского футболиста. Футболиста и его товарища обвиняли в изнасиловании двух девушек.

Отметим, что в ходе своей профессиональной карьеры Мир выступал за «Валенсию», «Севилью», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и ряд других европейских клубов. Сейчас испанскому форварду 28 лет.

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