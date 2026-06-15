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Нагельсман разрешил игрокам сборной Германии провести 2 выходных дня с семьями после матча

Нагельсман разрешил игрокам сборной Германии провести 2 выходных дня с семьями после матча
Юлиан Нагельсман
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман предоставил футболистам отдых после победы над Кюрасао в 1-м туре группового этапа чемпионата мира. Игроки проведут понедельник и вторник с жёнами и подругами, которым разрешили прибыть на тренировочную базу в Уинстон-Сейлеме.

Матч с Кюрасао прошёл 14 июня в Шарлотте и завершился со счётом 7:1 в пользу немецкой команды. Решение тренера дать команде два дня отдыха связано с желанием снизить нагрузку и позволить игрокам восстановиться эмоционально. Подготовка к следующей встрече возобновится в среду, 17 июня, когда команда начнёт тренировки на базе.

Во 2-м туре группового этапа сборная Германии встретится с Кот-д'Ивуаром. Матч состоится 20 июня. Немцы выступают в группе E, где также играют Эквадор и Кюрасао. После 1-го тура Германия лидирует в группе с тремя очками.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
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