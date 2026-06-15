Бубнов определил главное разочарование чемпионата мира — 2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что его разочаровала игра сборной Бразилии в 1-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Бразильцы сыграли вничью с командой Марокко — 1:1.

— Александр Викторович, поделитесь своими первыми эмоциями. Первый тур ещё не сыгран, но некоторые матчи остались уже позади. Как вам вообще уровень?

— Уровень… Разочаровали бразильцы. Очень плохо. Не плохо, а очень плохо. Вот… Лучше всех, супер, на сегодняшний день (к вечеру 14 июня. — Прим. «Чемпионата») — это корейцы, — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.