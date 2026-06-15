Погба: Франция — сильнейшая команда этого чемпионата мира, они фавориты и победят

Экс-полузащитник сборной Франции Поль Погба назвал национальную команду главным претендентом на победу на чемпионате мира 2026 года.

«Лично я считаю, что Франция — сильнейшая команда этого чемпионата мира. Они фавориты, и они победят», — приводит слова Погба Marca.

Погба — чемпион мира 2018 года, в составе сборной Франции провёл 91 матч и забил 11 голов. На турнире 2022 года в Катаре французы дошли до финала, где уступили Аргентине в серии пенальти. Нынешний состав команды Дидье Дешама включает Килиана Мбаппе, Усмана Дембеле и других звёзд, что делает Францию одним из главных фаворитов.

Сборная Франции стартует на ЧМ-2026 16 июня встречей с Сенегалом в группе I. Также соперниками французов по групповому этапу станут Ирак и Норвегия.