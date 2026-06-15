Волженкин — о Болотове: почему бы в перспективе ему не оказаться в сборной России?

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о футболисте команды Евгении Болотове.

– Ещё одно имя – Евгений Болотов – оренбуржец, который по ходу сезона стал основным игроком, хотя начинал в резерве. Как вам такой поворот?

– Не скажу, что удивлён… Рад! Евгений пришёл к нам, когда мы ещё готовились к ФНЛ, как крепкий игрок из «Ротора». Тогда тоже было много непонимания со стороны: «Зачем вам этот футболист?» Время показало – абсолютно правильный шаг. Его прогресс – наверное, самый большой в нашей команде в сезоне. Своим отношением и трудом он позволил себе стать основным игроком. Для нас очень важно, что этот оренбуржец – ролевая модель для всех местных детишек. Это сигнал, что, работая усердно, ты можешь в будущем представлять родной клуб. К слову, у нас в этом году было несколько игр, когда в основном составе выходили сразу трое уроженцев Оренбургской области, такого не было уже очень много лет, это очень важно для нас.

Возвращаясь к Болотову, если он не снизит требований к себе и в следующем сезоне продолжит с тем же усердием, уровень его ещё вырастет, станет настоящим лидером. Томпсон недавно сказал в интервью, что Болотова нужно вызывать в сборную. В перспективе – почему бы и нет? – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.