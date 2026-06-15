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Президент «Оренбурга» раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно

Президент «Оренбурга» раскрыл планы клуба на летнее трансферное окно
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно 2026 года.

«Команда изменится существенно. У многих ключевых футболистов закончились контракты или арендные соглашения, они уходят: Гюрлюк, Ду Кейрос, Кантеро, Квеквескири и другие игроки. Плюс есть интерес к ряду игроков со стороны, мы готовы рассматривать предложения. Кто-то команду покинет по решению тренерского штаба. Это вынужденные перемены, но важно, что костяк команды остаётся: Хотулев, Овсянников, Паласиос, Томпсон, Пуэбла, Ведерников.

Вместе с тем мы понимаем, что к практически к любому игроку нашей команды может быть интерес со стороны других клубов. Если предложение устроит «Оренбург» с финансовой точки зрения и игрок сам будет заинтересован в переходе, то мы готовы рассматривать возможность трансфера», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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