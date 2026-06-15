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Президент «Оренбурга» отреагировал на критику газона со стороны Слишковича

Президент «Оренбурга» отреагировал на критику газона со стороны Слишковича
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Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин отреагировал на критические высказывания экс-тренера команды Владимира Слишковича о газоне на домашнем стадионе.

– Вы наверняка видели слова Владимира Слишковича, назвавшего поле на «Газовике» асфальтом. Не обидно читать такое от тренера, который у вас работал?
– Не обидно. Владимир достаточно эмоциональный человек, и я прекрасно понимаю, что он сказал без злобы или негатива. Просто посетовал на состояние поля, которое объективно было не самого высокого качества из-за многолетнего износа и сумасшедшей нагрузки. Все специалисты, приезжавшие восстанавливать газон, говорили об одном. Мы со Слишковичем ещё перед началом сезона обсуждали, что поле планируем менять, и он это понимал.

– Слышал, что искусственное поле нужно менять раз в год.
– Такого от специалистов я не слышал. У каждого поля есть срок годности: современные искусственные при правильном уходе служат четыре-пять лет, на них прекрасно играть. Вопрос ухода. Любой газон можно испортить и за полгода, – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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