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Желудков: Игдисамову в ЦСКА подфартило в конце сезона

Желудков: Игдисамову в ЦСКА подфартило в конце сезона
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Бывший нападающий сборной СССР Юрий Желудков поделился мнением о работе Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера ЦСКА.

«Игдисамов выиграл последние два матча сезона ЦСКА. С «Пари НН» за пять минут забили два гола — это чудо. Брать иностранцев? Это немножко окупилось в «Спартаке» и «Рубине». А в «Сочи» два года сидел испанец Морено — ни о чём. Игдисамов — молодой парень. Ему подфартило в конце сезона, если его оставили в ЦСКА. Дай бог, если получится выстроить долгосрочный проект. Я только за!

Пусть работают молодые ребята! Потому что великие иностранные тренеры не поедут к нам. Сейчас Зидан будет тренировать сборную Франции после чемпионата мира. Дай ему € 20 млн — он не поедет в РПЛ. К нам приезжают иностранцы, у которых там ничего не получилось, а здесь можно денег заработать. Год-два поработали, срубили € 10 млн и поехали дальше в Европу», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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