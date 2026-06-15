Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аббосбек Файзуллаев ответил, жалеет ли он об уходе из ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев ответил, жалеет ли он об уходе из ЦСКА
Комментарии

Полузащитник турецкого «Башакшехира» Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, жалеет ли он об уходе из ЦСКА. За армейцев узбекский футболист играл с 2023-го по 2025-й.

— Расскажите о сезоне в турецком «Истанбул Башакшехир» после того, как уехали из ЦСКА. Как вы вообще туда перешли и не жалеете ли об этом, если учитывать, что дважды пропускали длительные отрезки из-за травм?
— Ни о чём не жалею, всё, что ни делается, — к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале клуб не смог меня заявить, и я потерял недели три, что ли. Тренироваться с командой не мог, работал сам. И это сказалось на моём физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались повреждения. Раньше ни разу в карьере не травмировался, не пропускал матчи. А тут чуть время потерял, и из-за этого мои кондиции оказались не на высоком уровне. Но потом привык, а затем в команду пришёл новый тренер, — приводит слова Файзуллаева «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
Аббосбек Файзуллаев отреагировал на информацию о своём возможном возвращении в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android