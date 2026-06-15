«Лучшее, что завершило мой день». Джеррард — про футболку Эндо на скамейке сборной Японии

Бывший игрок сборной Англии Стивен Джеррард признался, что был счастлив увидеть футболку Ватару Эндо на скамейке запасных сборной Японии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Нидерландами (2:2).

Ранее опорный полузащитник сборной Японии Ватару Эндо объявил о завершении международной карьеры после того, как стало известно, что он не примет участия в чемпионате мира – 2026 из-за травмы. Вчера, 14 июня, его футболка висела на скамейке запасных на протяжении всей встречи с Нидерландами, а после финального свистка игроки сборной Японии вынесли её на поле.

Ко Итакура с футболкой Ватару Эндо Фото: Masashi Hara/Getty Images

«Я счастлив из-за того, что увидел сегодня после матча. Демонстрация джерси Эндо в конце игры была действительно чем-то особенным, данью уважения игроку, желанием, чтобы он был частью команды и вновь играл.

Они не только праздновали ничью, но и отдали дань уважения важному игроку, которого хотели бы видеть в составе. Такие моменты всегда эмоциональны, и я скажу, что это было лучшее, что завершило мой день сегодня», – приводит слова Джеррарда аккаунт Inside Reality Football в социальной сети X.