Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучшее, что завершило мой день». Джеррард — про футболку Эндо на скамейке сборной Японии

«Лучшее, что завершило мой день». Джеррард — про футболку Эндо на скамейке сборной Японии
Комментарии

Бывший игрок сборной Англии Стивен Джеррард признался, что был счастлив увидеть футболку Ватару Эндо на скамейке запасных сборной Японии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026 с Нидерландами (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

Ранее опорный полузащитник сборной Японии Ватару Эндо объявил о завершении международной карьеры после того, как стало известно, что он не примет участия в чемпионате мира – 2026 из-за травмы. Вчера, 14 июня, его футболка висела на скамейке запасных на протяжении всей встречи с Нидерландами, а после финального свистка игроки сборной Японии вынесли её на поле.

Ко Итакура с футболкой Ватару Эндо

Ко Итакура с футболкой Ватару Эндо

Фото: Masashi Hara/Getty Images

«Я счастлив из-за того, что увидел сегодня после матча. Демонстрация джерси Эндо в конце игры была действительно чем-то особенным, данью уважения игроку, желанием, чтобы он был частью команды и вновь играл.

Они не только праздновали ничью, но и отдали дань уважения важному игроку, которого хотели бы видеть в составе. Такие моменты всегда эмоциональны, и я скажу, что это было лучшее, что завершило мой день сегодня», – приводит слова Джеррарда аккаунт Inside Reality Football в социальной сети X.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ватару Эндо завершил карьеру в сборной Японии после того, как не смог сыграть на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android