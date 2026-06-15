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«Он ключевой игрок в важных матчах». Хендерсон — о роли Беллингема в сборной Англии

«Он ключевой игрок в важных матчах». Хендерсон — о роли Беллингема в сборной Англии
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон рассказал о роли Джуда Беллингема в национальной команде.

«Честно говоря, у меня не хватает слов, чтобы выразить ему свою признательность. Я знаю, что о нём много пишут в СМИ, и иногда мне тяжело это читать, потому что я знаю, какое огромное влияние он оказывает на эту команду.

Я думаю, он даёт нам дополнительное преимущество. Он пережил важные моменты в своей карьере, он ключевой игрок в важных матчах. Он — игрок, имеющий для нас основополагающее значение. Если вы спросите любого игрока в команде, вам скажут, какой он замечательный товарищ по команде и как хорошо он тренируется», – приводит слова Хендерсона Mundo Deportivo.

В рамках группового этапа чемпионата мира – 2026 сборная Англии сыграет с Хорватией (17 июня), Ганой (23 июня) и Панамой (28 июня).

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