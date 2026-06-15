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Александр Бубнов: Дзюба спокойно бы играл в такой сборной Бразилии

Александр Бубнов: Дзюба спокойно бы играл в такой сборной Бразилии
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что экс-нападающий «Акрона» Артём Дзюба мог бы выступать в составе сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026 вместо форварда Тьяго. В первом матче турнира бразильцы сыграли вничью с Марокко (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

«Смотри. Тьяго. Ему Винисиус в самом начале матча подал, тот с трёх метров не попал в ворота. С трёх метров не забил! И я тебе скажу, для сравнения… При всём негативе к Дзюбе он бы спокойно играл в такой сборной Бразилии, где играет Тьяго. Играл бы, цеплялся и забивал головой. А тот — вообще нулевой», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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