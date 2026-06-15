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Тернавский: сборная России 100% вышла бы из группы на чемпионате мира

Тернавский: сборная России 100% вышла бы из группы на чемпионате мира
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Бывший футболист сборной России Владислав Тернавский высказался о перспективах сборной России в случае её участия в чемпионате мира 2026 года.

«Сборная России 100% вышла бы из группы на чемпионате мира — 2026. Но мы давно не играем в еврокубках. Опыт в этих турнирах играет большую роль. Если бы сборная России прошла все отборочные стадии, то у футболистов был бы колоссальный опыт.

По себе знаю, каково попасть под Бразилию, когда играешь за сборную России. Играть с Египтом и другими командами — это одно. А мы играли со сборными Бразилии, Германии, Швеции — это другие задачи и уровень футболистов», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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