«Почувствовали изменения запросов». Волженкин — о новом лимите на легионеров

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о новом лимите на легионеров. Начиная с сезона-2026/2027 клубы Премьер-Лиги смогут включать в заявку максимум 12 иностранных футболистов, из которых только семь получат право одновременно находиться на поле.

– Лимит на легионеров в РПЛ ужесточили. Чувствуете ли вы при переговорах, что цены и зарплаты российских игроков растут?

– Уже зимой, когда только начали активно обсуждать изменения лимита, почувствовали некоторые изменения запросов при переговорах. Как ещё отреагирует рынок – посмотрим. Но мы в любом случае, вне зависимости от лимита, большое внимание уделяем рынку молодых русских игроков и развитию футболистов в системе клуба, через молодёжку и «Оренбург-2». В прошлом году наша «двойка» показала очень неплохой результат, там собрано много интересных молодых ребят, они активно подключаются к работе с главной командой. Например, Иван Иващенко уже дебютировал, сыграл несколько матчей. На подходе и другие ребята, многие из них поедут на первый летний сбор команды. Это крайне важное направление для «Оренбурга», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.