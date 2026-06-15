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«Надо запретить всем игрокам разговаривать с судьями». Бубнов — о новых правилах на ЧМ

«Надо запретить всем игрокам разговаривать с судьями». Бубнов — о новых правилах на ЧМ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о введении новых правил на чемпионате мира — 2026.

— По большому счёту надо было запретить всем игрокам разговаривать с судьями. Только рот раскрыл, только возмутился – сразу или жёлтая карточка, или гуляй. Разговаривать могут только капитаны. Это нормально.

— А насколько вы считаете, что это осуществимо?
— Я считаю, что это принимается волевым решением, и это даже не обсуждается. Все за это проголосуют. Сразу будет порядок.

— Представляете, сколько будет удалений тогда?
— Ну и что? Да какое удаление? Тренеры и федерации будут людей штрафовать, и намного, если они не будут своими эмоциями владеть, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее ФИФА анонсировала изменение в правилах на чемпионате мира 2026 года. Любой игрок, закрывающий рот в конфликтной ситуации с соперником, может быть наказан красной карточкой. Кроме того, заменённые игроки должны покинуть поле в течение 10 секунд после появления информации о замене на табло. Также отсчёт времени будет фиксироваться при вводе мяча из аута и ударе от ворот.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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