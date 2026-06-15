Стали известны имена комментаторов матчей второй недели ЧМ-2026

15 июня продолжится групповой этап чемпионата мира по футболу – 2026. Телеграм-канал «Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на матчах второй недели турнира:

15 июня

18:40. Испания – Кабо-Верде (Михаил Меламед)

21:40. Бельгия – Египет (Дмитрий Шнякин)

16 июня

00:40. Саудовская Аравия – Уругвай (Роман Нагучев)

03:40. Иран – Новая Зеландия (Семён Зигаев)

21:40. Франция – Сенегал (Роман Трушечкин)

17 июня

00:40. Ирак – Норвегия (Александр Аксёнов)

03:40. Аргентина – Алжир (Роман Нагучев)

06:40. Австрия – Иордания (Дмитрий Жичкин)

19:40. Португалия – ДР Конго (Константин Генич)

22:40. Англия – Хорватия (Александр Неценко)

18 июня

01:40. Гана – Панама (Сергей Дурасов )

04:40. Узбекистан – Колумбия (Станислав Минин)

18:40. Чехия – ЮАР (Михаил Моссаковский)

21:40. Швейцария – Босния и Герцеговина (Артём Шмельков)

19 июня

00:40. Канада – Катар (Роман Трушечкин)

03:40. Мексика – Южная Корея (Михаил Моссаковский)

21:40. США – Австралия (Дмитрий Шнякин)

20 июня

00:40. Шотландия – Марокко (Александр Неценко)

03:10. Бразилия – Гаити (Олег Пирожков)

05:40. Турция – Парагвай (Александр Аксёнов)

19:40. Нидерланды – Швеция (Константин Генич)

22:40. Германия – Кот-д'Ивуар (Станислав Минин)

21 июня

02:40. Эквадор – Кюрасао (Дмитрий Жичкин)

06:40. Тунис – Япония (Михаил Меламед)

18:40. Испания – Саудовская Аравия (Сергей Дурасов)

21:40. Бельгия – Иран (Артём Шмельков)

22 июня

00:40. Уругвай – Кабо-Верде (Семен Зигаев)

03:40. Новая Зеландия – Египет (Олег Пирожков)

Указанное время начала матчей – московское.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.