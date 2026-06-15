В «Оренбурге» сообщили о вводе в эксплуатацию после реконструкции ещё одного стадиона

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин сообщил о вводе в эксплуатацию после реконструкции ещё одного стадиона.

– Один из подарков болельщикам и городу к юбилею – реконструкция стадиона «Факел». Почему вы решили этим заняться? И ослабит ли это нагрузку на поле «Газовика»?

– На «Газовике», кстати, мы тоже начали замену газона, к старту сезона он должен быть готов. Конечно, планируем, что это снизит нагрузку, потому что «Факел» стал современным стадионом с прекрасным полем и инфраструктурой. Реконструкция завершена, 1 июня открыли. Это очень важный шаг для клуба – «Факел» будет базовым стадионом академии. Появился фундамент, на котором можно выстраивать методики и стратегию развития футболистов. Такого поля в области больше нет, кроме «Газовика», – сказал Волженкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.