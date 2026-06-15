Испания — Кабо-Верде: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

Сегодня, 15 июня, состоится матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Кабо-Верде. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступит Адхам Мохаммад Тума Махадмех из Иордании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Испания: Симон, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Льоренте, Руис, Родри, Педри, Гави, Торрес, Оярсабаль.

Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал, Морейра, Мендеш, Дуарте, Арканжу, Ленини, Кабрал, Ливраменто.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль и нападающий Кабо-Верде Беншимол, выступающий за тольяттинский «Акрон», остались в запасе своих команд.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).