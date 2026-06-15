«Как успели столько хрени придумать?» Писарев отреагировал на необычную шутку телеведущего

Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на шутку со стороны телеведущего и сценариста Константина Анисимова, предложившего специалисту в процессе обсуждения результатов матчей чемпионата мира 2026 года выпить квас с необычным названием.

— Если жарко дома, то есть квас «Пиписарев».

— Как вы успели столько хрени придумать?

— Положите его в холодильник и в момент жары…

— И не вынимайте его никогда! А что написано? «Пиписарев». Вместе прорвёмся, — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Фото: Кадр из шоу «Это футбол, брат!»

Фото: Кадр из шоу «Это футбол, брат!»

Писарев работает в сборной России с 2021 года. Ранее специалист трудился в «Крыльях Советов», «Уралане» и «Химках». В качестве футболиста выступал за московские «Торпедо», «Спартак» и «Динамо».