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«Как успели столько хрени придумать?» Писарев отреагировал на необычную шутку телеведущего

«Как успели столько хрени придумать?» Писарев отреагировал на необычную шутку телеведущего
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Тренер сборной России Николай Писарев отреагировал на шутку со стороны телеведущего и сценариста Константина Анисимова, предложившего специалисту в процессе обсуждения результатов матчей чемпионата мира 2026 года выпить квас с необычным названием.

— Если жарко дома, то есть квас «Пиписарев».
— Как вы успели столько хрени придумать?

— Положите его в холодильник и в момент жары…
— И не вынимайте его никогда! А что написано? «Пиписарев». Вместе прорвёмся, — сказал Писарев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Фото: Кадр из шоу «Это футбол, брат!»

Фото: Кадр из шоу «Это футбол, брат!»

Писарев работает в сборной России с 2021 года. Ранее специалист трудился в «Крыльях Советов», «Уралане» и «Химках». В качестве футболиста выступал за московские «Торпедо», «Спартак» и «Динамо».

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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