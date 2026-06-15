Кевин Ленини — в стартовом составе сборной Кабо-Верде на матч ЧМ с Испанией

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини попал в стартовый состав национальной команды на матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Испанией. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). В качестве главного арбитра выступит Адхам Мохаммад Тума Махадмех из Иордании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав Кабо-Верде: Возинья, Лопес, Боржеш, Лопеш Кабрал, Морейра, Мендеш, Дуарте, Арканжу, Ленини, Кабрал, Ливраменто.

Кабо-Верде во 2-м туре группы Н сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.